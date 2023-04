“Pronto a fare i nomi”: Pietro Orlandi, l’annuncio choc in diretta (Di mercoledì 19 aprile 2023) NEWS TV. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa al Vaticano il 7 maggio 1983, ha recentemente riparlato della sparizione della sorella. Si presenta in televisione per condividere i suoi pensieri e sentimenti sul caso, che è stato fonte di controversie e speculazioni per molti anni. In una recente intervista al programma televisivo italiano “Dimartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7, Pietro ha parlato del suo incontro con il promotore di giustizia, Alessandro Diddi. Leggi anche: Emanuela Orlandi, cosa c’è dietro il suo omicidio: lo “scoop” de “Il Dubbio” Leggi anche: “Quarto Grado”, il fratello di Emanuela Orlandi interviene sul “mistero della cassetta” Pietro Orlandi e le otto ore con Diddi Durante ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 19 aprile 2023) NEWS TV., il fratello di Emanuela, la giovane scomparsa al Vaticano il 7 maggio 1983, ha recentemente riparlato della sparizione della sorella. Si presenta in televisione per condividere i suoi pensieri e sentimenti sul caso, che è stato fonte di controversie e speculazioni per molti anni. In una recente intervista al programma televisivo italiano “Dimartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7,ha parlato del suo incontro con il promotore di giustizia, Alessandro Diddi. Leggi anche: Emanuela, cosa c’è dietro il suo omicidio: lo “scoop” de “Il Dubbio” Leggi anche: “Quarto Grado”, il fratello di Emanuelainterviene sul “mistero della cassetta”e le otto ore con Diddi Durante ...

