Programmi TV di stasera, mercoledì 19 aprile 2023. Su Canale 5 prosegue la seconda stagione di ‘Luce dei tuoi occhi’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) Giuseppe Zeno e Anna Valle Rai1, ore 21.30: Wonder Film del 2017 di Stephen Chbosky, con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Prodotto in USA. Durata: 113 minuti. Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Rai2, ore 21.20: Rocco Schiavone – 1^Tv Serie Tv. 5×04 – Vecchie Conoscenze: Rocco aiuta Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Baiocchi, il quale contatta il PM Baldi. Schiavone va all’incontro con il PM, ma le cose non vanno come previsto. Rai3, ore 21.20: Chi l’ha Visto? Attualità. Il mistero di Emanuela Orlandi: a ”Chi l’ha visto?”. Federica ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Giuseppe Zeno e Anna Valle Rai1, ore 21.30: Wonder Film del 2017 di Stephen Chbosky, con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Prodotto in USA. Durata: 113 minuti. Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Rai2, ore 21.20: Rocco Schiavone – 1^Tv Serie Tv. 5×04 – Vecchie Conoscenze: Rocco aiuta Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Baiocchi, il quale contatta il PM Baldi. Schiavone va all’incontro con il PM, ma le cose non vanno come previsto. Rai3, ore 21.20: Chi l’ha Visto? Attualità. Il mistero di Emanuela Orlandi: a ”Chi l’ha visto?”. Federica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedRonnie : Racconto diretta ieri sera con Maurizio Vandelli, l’esperienza di Rea ad Amici, video che pubblicheró stasera e per… - martina_lo_re : #Programmi TV di stasera, martedì 18 aprile 2023. Su Rai1 proseguono le repliche di ‘Imma Tataranni’ -… - CasilinaNews : Programmi in tv stasera, 18 aprile 2023. Guida TV di oggi - newyurs : RT @Frances74964326: Stasera c'è report, e sti cazzi. Io sono coerente, non guardo certi programmi di merda. Poi ho la chiavetta, quindi...… - heavharry : stasera isola dei famosi perché purtroppo io non guardo più programmi trash ma la prima puntata con l'entrata dei c… -