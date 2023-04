Profitto e sostenibilità: perché l’Europa deve difendere le società benefit (di D. Giarrusso) (Di mercoledì 19 aprile 2023) In un periodo storico dove ogni minuto perso verso una riconversione ecologica delle attività produttive è un minuto in meno per tentare di assicurare un futuro (un futuro di salvezza, un futuro dignitoso) ai nostri figli e più realisticamente al nostro stesso pianeta, diventa fondamentale conciliare l’attenzione all’ambiente con la solidità economica e reputazionale delle imprese. L’essere sostenibile deve diventare conveniente (anche) da un punto di vista economico se si vuole accelerare con decisione verso un cambio di mentalità -da parte di chi fa impresa- rispetto alla tutela ambientale. Il concetto di “società benefit” nasce per questo: predisporre una misurazione delle performance ambientali e sociali delle aziende, aiutando ad aggiungere fra gli obiettivi imprescindibili di ogni impresa -accanto al Profitto- ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) In un periodo storico dove ogni minuto perso verso una riconversione ecologica delle attività produttive è un minuto in meno per tentare di assicurare un futuro (un futuro di salvezza, un futuro dignitoso) ai nostri figli e più realisticamente al nostro stesso pianeta, diventa fondamentale conciliare l’attenzione all’ambiente con la solidità economica e reputazionale delle imprese. L’essere sostenibilediventare conveniente (anche) da un punto di vista economico se si vuole accelerare con decisione verso un cambio di mentalità -da parte di chi fa impresa- rispetto alla tutela ambientale. Il concetto di “” nasce per questo: predisporre una misurazione delle performance ambientali e sociali delle aziende, aiutando ad aggiungere fra gli obiettivi imprescindibili di ogni impresa -accanto al- ...

