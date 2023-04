Processo Juve, tutti gli scenari e quando inizia: cosa succederà all'udienza Coni (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA - Il Collegio di Garanzia presso il Coni non è un giudice di merito. E tramite le "sezioni unite", la presidente Gabriella Palmieri Sandulli e gli altri giudici Branca , Zimatore , Zaccheo e D'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA - Il Collegio di Garanzia presso ilnon è un giudice di merito. E tramite le "sezioni unite", la presidente Gabriella Palmieri Sandulli e gli altri giudici Branca , Zimatore , Zaccheo e D'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ???? Juve e Calciopoli: come il processo di Napoli ha demolito le accuse Figc ????? Da un approfondimento del 18 ma… - capuanogio : Agresti sulla #gds: processo #Juve, servono pene giusto e non esemplari. Sarebbe sbagliato se, sommando sentenza a… - sportli26181512 : Processo Juve, tutti gli scenari e quando inizia: cosa succederà all'udienza Coni: Conferma, rinvio o cancellazione… - JuventusUn : #Juventus, patteggiamento ‘doppio’: accordo con la #Uefa decisivo! I DETTAGLI ? - stalion73 : @CucchiRiccardo Stavolta non mi trova d'accordo. Report in passato ha fatto passare la Juventus come colpevole, men… -