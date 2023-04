Probabili formazioni Inter-Benfica: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto è pronto per il secondo round dei quarti di finale della Champions League 2023. Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, andrà in scena il ritorno tra Inter e Benfica. I nerazzurri, forti del doppio vantaggio dell’andata, sono ad un passo dal ritorno nelle semifinali, ma dovranno essere bravi a non distrarsi. Cosa ci aspettiamo dai due tecnici? Iniziamo dall’Inter e da mister Simone Inzaghi. I dubbi, oggettivamente, sono pochi. Calhanoglu dopo aver smaltito l’infortunio è pronto a riprendersi una maglia da titolare. A farne le spese Brozovic che appare diretto verso la panchina. Dimarco intoccabile a sinistra, Acerbi torna in difesa assieme a De Vrij e Bastoni. In attacco assieme a Lautaro Martinez dovrebbe esserci Lukaku. Passiamo alla compagine portoghese. Rispetto all’andata, il tecnico Schmidt ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto è pronto per il secondo round dei quarti di finale della Champions League 2023. Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, andrà in scena il ritorno tra. I nerazzurri, forti del doppio vantaggio dell’andata, sono ad un passo dal ritorno nelle semifinali, ma dovranno essere bravi a non distrarsi. Cosa ci aspettiamo dai due tecnici? Iniziamo dall’e da mister Simone Inzaghi. I dubbi, oggettivamente, sono pochi. Calhanoglu dopo aver smaltito l’infortunio è pronto a riprendersi una maglia da titolare. A farne le spese Brozovic che appare diretto verso la panchina. Dimarco intoccabile a sinistra, Acerbi torna in difesa assieme a De Vrij e Bastoni. In attacco assieme a Lautaro Martinez dovrebbe esserci Lukaku. Passiamo alla compagine portoghese. Rispetto all’andata, il tecnico Schmidt ...

