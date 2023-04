Primavalle | la Camera ricorda i fratelli Mattei Foti | onorandone il ricordo | quel sacrificio non sarà stato vano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 50esimo anniversario della strage di, in cui morirono bruciati i, ha rinnovato ildi un’Italia insanguinata dalla morte di giovani vittime immolate sull’altare di una inaudita ferocia attivista. Ebbene oggi, dopo la cerimonia commemorativa in Senato dei giorni scorsi, il capogruppo did’Italia alla, Tommaso, ha annunciato ufficialmente che «nella conferenza dei capigruppo si è convenuto di calendarizzare domani (giovedì 20 aprile ndr) in Aula dalle ore 10, la commemorazione dei. L’auspicio – ha quindi aggiunto l’esponente di Fdi – è che ildel loropossa trovare, 50 anni dopo, un momento di unanime ...