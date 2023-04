"Prima di ogni partita...". Voci dal cuore del Milan, chi è davvero Maignan: ora tutto torna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Semplicemente strepitoso: Mike Maignan in questo momento, con discreta approssimazione, è il miglior portiere al mondo. E lo ha dimostrato per l'ennesima volta nel ritorno di Champions League contro il Napoli, dove ha salvato il Milan sul rigore di Kvaratskhelia all'82esimo minuto. E non solo: almeno un altro paio di grandi interventi. Proprio come all'andata. Insomma, il francese è un trascinatore. Un gigante. Tanto che nessuno rimpiange Gigio Donnarumma, anzi: la tifoseria lo ringrazia per essersene andato e aver consegnato la porta a un fenomeno vero. Il Milan, ora, è in semifinale di Champions League. E sul risultato c'è anche la firma di Magic Mike. Gli elogi al portiere transalpino piovono copiosi. E tra chi si spende in un sentito plauso, ecco Fikayo Tomori, colonna della difesa del Milan, che al termine del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Semplicemente strepitoso: Mikein questo momento, con discreta approssimazione, è il miglior portiere al mondo. E lo ha dimostrato per l'ennesima volta nel ritorno di Champions League contro il Napoli, dove ha salvato ilsul rigore di Kvaratskhelia all'82esimo minuto. E non solo: almeno un altro paio di grandi interventi. Proprio come all'andata. Insomma, il francese è un trascinatore. Un gigante. Tanto che nessuno rimpiange Gigio Donnarumma, anzi: la tifoseria lo ringrazia per essersene andato e aver consegnato la porta a un fenomeno vero. Il, ora, è in semifinale di Champions League. E sul risultato c'è anche la firma di Magic Mike. Gli elogi al portiere transalpino piovono copiosi. E tra chi si spende in un sentito plauso, ecco Fikayo Tomori, colonna della difesa del, che al termine del ...

