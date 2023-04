Prima abbraccia Pioli, poi sbotta: "Ci sono altre cose...". Leao fa calare il gelo al Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Eccolo qui il migliore". In diretta Mediaset Stefano Pioli abbraccia Leao, se lo coccola e fa bene. Il portoghese è l'Mvp di Napoli-Milan, in un pareggio che ha regalato ai rossoneri la qualificazione alla semifinale di Champions dopo 16 anni. L'esterno ha spaccato la partita con una azione mostruosa a fine primo tempo, quando è partito in dribbling dalla sua metà campo, ha seminato 4 avversari e ha servito a Giroud una palla da spingere a porta vuota. Leao ricambia l'affetto del tecnico e stavolta a Sky Sport, sempre in diretta post-partita, ammette: "Pioli è la persona che mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi. Ha avuto pazienza, mi ha preso la mano come un figlio. Devo ringraziare lui e anche i direttori Massara e Maldini che mi hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Eccolo qui il migliore". In diretta Mediaset Stefano, se lo coccola e fa bene. Il portoghese è l'Mvp di Napoli-, in un pareggio che ha regalato ai rossoneri la qualificazione alla semifinale di Champions dopo 16 anni. L'esterno ha spaccato la partita con una azione mostruosa a fine primo tempo, quando è partito in dribbling dalla sua metà campo, ha seminato 4 avversari e ha servito a Giroud una palla da spingere a porta vuota.ricambia l'affetto del tecnico e stavolta a Sky Sport, sempre in diretta post-partita, ammette: "è la persona che mi ha fatto diventare il giocatore cheoggi. Ha avuto pazienza, mi ha preso la mano come un figlio. Devo ringraziare lui e anche i direttori Massara e Maldini che mi hanno fatto ...

