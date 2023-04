"Presto vedrete le nostre armi". Guerra mondiale, il Cremlino è pronto: caos in Asia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dalla Corea del Sud, un'apertura, pesantissima, alla fornitura di armi all'Ucraina per la difesa dall'invasione russa. Apertura pesantissima perché rischia di allargare ulteriormente i confini del conflitto in caso di escalation e perché Seul è, sostanzialmente, vicino di casa della Cina, parte in causa nel conflitto. Non a casao, dubito dopo l'apertura, è piovuta la furibonda reazione del Cremlino. Ad aprire il fuoco il super-falco Dmitrij Medvedev, il quale su Telegram ha minacciato in modo brutale la Corea del Sud. "Sono apparse nuove persone che vogliono aiutare i nostri nemici", ha premesso. E ancora: "Il presidente sudcoreano Yun Sok-yeol ha affermato che, in linea di principio, il suo Stato è pronto a fornire armi al regime di Kiev mentre fino a poco tempo fa, i sudcoreani assicuravano ardentemente che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dalla Corea del Sud, un'apertura, pesantissima, alla fornitura diall'Ucraina per la difesa dall'invasione russa. Apertura pesantissima perché rischia di allargare ulteriormente i confini del conflitto in caso di escalation e perché Seul è, sostanzialmente, vicino di casa della Cina, parte in causa nel conflitto. Non a casao, dubito dopo l'apertura, è piovuta la furibonda reazione del. Ad aprire il fuoco il super-falco Dmitrij Medvedev, il quale su Telegram ha minacciato in modo brutale la Corea del Sud. "Sono apparse nuove persone che vogliono aiutare i nostri nemici", ha premesso. E ancora: "Il presidente sudcoreano Yun Sok-yeol ha affermato che, in linea di principio, il suo Stato èa fornireal regime di Kiev mentre fino a poco tempo fa, i sudcoreani assicuravano ardentemente che la ...

