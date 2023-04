Preghiera del mattino 19 Aprile 2023: “Signore rendimi Tuo esempio” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CauseSanti : #16aprile “Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie alla preghiera, trasforma la sua fragilità in sostegno… - matteosalvinimi : Notizie che non vorremmo mai leggere. Tanta tristezza per il dramma che ha portato via a 18 anni Julia, promessa de… - Don_Lazzara : #Gersusalemme: le prime immagini del rito del #FuocoSanto. Il Patriarca ortodosso come da tradizione, è entrato nel… - KattInForma : Preghiera del mattino 19 Aprile 2023: “Signore rendimi Tuo esempio” - francescafiloc2 : RT @CiaoKarol: San Giuseppe ti affido questa nuovo giorno e tutte le mie difficoltà! Preghiera del mattino, 19 aprile 2023 ??? -