Pregare per i nostri defunti: perché è così tanto importante? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non tutti tra gli stessi credenti, sono consapevoli dell’importanza della preghiera per i cari defunti. Hanno bisogno delle nostre preghiere sempre ed in ogni momento, per il loro cammino verso la luce eterna del Paradiso. Quanto noi preghiamo per loro? È sufficiente oppure no? Cerchiamo di capirlo insieme. defunti: quanto preghiamo per loro? Quando pensiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non tutti tra gli stessi credenti, sono consapevoli dell’importanza della preghiera per i cari. Hanno bisogno delle nostre preghiere sempre ed in ogni momento, per il loro cammino verso la luce eterna del Paradiso. Quanto noi preghiamo per loro? È sufficiente oppure no? Cerchiamo di capirlo insieme.: quanto preghiamo per loro? Quando pensiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Vorrei ricordarvi che per uscire non dovete chiedere il permesso, se vivete all’estero non vi impediscono di tornar… - vaticannews_it : Nei saluti dopo la preghiera mariana, #PapaFrancesco ringrazia per tutti i messaggi augurali ricevuti in questi gio… - rubio_chef : I palestinesi per raggiungere Gerusalemme (la loro capitale) e pregare ad #AlAqsaMosque devono fare giochi (di mort… - KattInForma : Pregare per i nostri defunti: perché è così tanto importante? - paolopoli11 : @GoffredoB @chiaberger Io non ho parlato di questione di pelle. Io mi sono riferito a dinamiche che per altro stann… -