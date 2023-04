(Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Due persone sono morte in un terreno agricolo al confine tra le province di Forli'-Cesena e Ravennando con una motore. Secondo quanto appreso si tratta di un pilotadi circa 60 anni, originario del posto, e di undi circa 30, residente a Riolo Terme. Il mezzo, decollato attorno alle 18 da, era di proprietà della locale associazione A.Li Soccorso che organizza corsi di volo per ottenere i brevetti. L'unico testimone ha raccontato di aver visto il velivolo piombare a terra dopo un paio di giri su se stesso nel territorio compreso tra le frazioni Villafranca die Filetto di Ravenna. I soccorsi sono stati inutili.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninda1952 : RT @RaiNews: Dalle prime informazioni il velivolo era decollato dall'aviosuperficie di Villafranca per una lezione #incidente #deltaplano h… - sulsitodisimone : Precipita deltaplano a Forlì, morti istruttore e allievo 30enne - infoitinterno : Precipita un deltaplano a motore, due morti in Romagna - infoitinterno : Forlì, precipita deltaplano: morti istruttore e allievo - infoitinterno : Precipita un deltaplano a motore, due morti in Romagna -

AGI - Due persone sono morte in un terreno agricolo al confine tra le province di Forli' - Cesena e Ravenna precipitando con una motore. Secondo quanto appreso si tratta di un pilota istruttore di circa 60 anni, originario del posto, e di un allievo di circa 30 , residente a Riolo Terme. Il mezzo, decollato attorno ...Un testimone avrebbe riferito che improvvisamente ilha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. TI POTREBBE INTERESSAREUn testimone avrebbe riferito che improvvisamente ilha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. Inutile l'intervento del 118.

Forlì, precipita deltaplano: due morti - Gallery Corriere Romagna

FORLI Un deltaplano biposto a motore è precipitato in un campo, tra Villafranca e Filetto, al confine tra le province di Forlì e Ravenna e le due persone a bordo sono morte sul colpo. E'… Leggi ...Due morti in seguito allo schianto di un deltaplano a motore in Emilia-Romagna. La tragedia tra Filetto e Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, verso le 19 di questa sera, quando il velivolo, par ...