Precedenti Juventus-Napoli | i numeri del match dell’Allianz Stadium – VIDEO

Precedenti Juventus-Napoli: i numeri del match dell'Allianz Stadium

Nella prossima giornata del campionato di Serie A andrà in scena il big match tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium

La Juve arriva da due sconfitte consecutive. Entrambe in trasferta, entrambe per 1-0, con Lazio e Sassuolo

Negli ultimi minuti di Reggio Emilia si è visto Pogba, una possibile nuova risorsa per Allegri

Il Napoli ha impattato 0-0 nell'ultima gara, in casa con il Verona

La formazione di Spalletti non viaggia più a grandi ritmi, ma l'entità del vantaggio glielo consente

Totale gare: 76
Vittorie Juventus: 47
Pareggi: 21
Vittorie Napoli: 8

Ultima vittoria Juventus: 2020-21 2-1 13 Cristiano Ronaldo, 73 Dybala, 89 Insigne rig. (gara prevista alla terza giornata e rinviata ad aprile)

Ultimo pareggio: 2021-22 1-1 23 Mertens, 54 Chiesa

