Possiamo dire che il Napoli è stanco anche perché non ha mai fatto turn over?

Caro direttore, la serata di ieri è stata intensa, per chiunque viva il calcio con attenzione e sentimento è stata certamente memorabile. Nonostante noi tifosi siamo l'oggetto del postulato di Kolarov, che di postulato si tratta in quanto come insegna il vocabolario è una "proposizione che si assume, senza provarne la validità, fra i costituenti di un sistema deduttivo", talvolta Possiamo basarci su altre strumenti cognitivi nel nostro discernimento sul pallone. Nella sua analisi a caldo lei punta il dito sulla stanchezza della squadra e secondo me centra perfettamente il punto, ma chi è responsabile della condizione fisica della squadra se non l'allenatore e il suo staff? Malgrado confondiamo tutti il falso nueve con un centravanti piccoletto, non voglio basare la mia analisi sulla competenza, soprattutto perché ...

