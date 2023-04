Pordenone, attraversa la strada in bici mentre c'è la gara: travolto dai corridori (Di mercoledì 19 aprile 2023) Incidente al memorial Virginio Naibo, gara ciclistica amatoriale che si disputa a Caneva, in provincia di Pordenone. Un uomo in bici ha attraversato la strada mentre passava la corsa, ignorando l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Incidente al memorial Virginio Naibo,ciclistica amatoriale che si disputa a Caneva, in provincia di. Un uomo inhato lapassava la corsa, ignorando l'...

