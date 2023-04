Ponza / Dissalatore acqua: scontro tra Comune e Acqualatina per l’inizio dei lavori (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ponza – Il sindaco di Ponza Franco Ambrosino ha chiesto ed ottenuto l’intervento del Prefetto di Latina perché l’inizio dei lavori per l’installazione ora di un impianto di dissalazione mobile dell’acqua da parte di acqualatina in località Cala Dell’acqua, nella frazione delle Forna, diventerebbe una “sciagura” per la prossima stagione turistica. Il primo cittadino isolano L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 19 aprile 2023)– Il sindaco diFranco Ambrosino ha chiesto ed ottenuto l’intervento del Prefetto di Latina perchédeiper l’installazione ora di un impianto di dissalazione mobile dell’da parte dilatina in località Cala Dell’, nella frazione delle Forna, diventerebbe una “sciagura” per la prossima stagione turistica. Il primo cittadino isolano L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Ponza / Dissalatore acqua: scontro tra Comune e Acqualatina per l’inizio dei lavori - MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: ?? Tavolo tecnico per il dissalatore a Cala dell’Acqua sull’isola di Ponza ?? Leggi qui - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ponza, dissalatore a Cala dell’Acqua: il Prefetto convoca un tavolo tecnico - angelo_perfetti : Ponza, dissalatore a Cala dell’Acqua: il Prefetto convoca un tavolo tecnico - Lunanotizie : ?? Tavolo tecnico per il dissalatore a Cala dell’Acqua sull’isola di Ponza ?? Leggi qui -

Dissalatore di Ponza, Comune: “Priorità salare la stagione estiva”. Tavolo tecnico in Prefettura LatinaToday Dissalatore di Ponza, Comune: “Priorità salare la stagione estiva”. Tavolo tecnico in Prefettura E’ stato al centro di un tavolo tecnico che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura il caso dei lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione mobile a Cala dell’Acqua a Ponza. Un ... Ponza, dissalatore a Cala dell’Acqua: il Prefetto convoca un tavolo tecnico Ponza – Lo scorso giovedì 13 aprile, S.E. il Prefetto di Latina ha convocato il tavolo tecnico sui lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione mobile (SKID) sull’isola di Ponza. E’ stato al centro di un tavolo tecnico che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura il caso dei lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione mobile a Cala dell’Acqua a Ponza. Un ...Ponza – Lo scorso giovedì 13 aprile, S.E. il Prefetto di Latina ha convocato il tavolo tecnico sui lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione mobile (SKID) sull’isola di Ponza.