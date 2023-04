Pontecagnano Faiano, il sindaco depone fiori nel casolare dove fu ritrovata Marzia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara si è recato questa mattina sul luogo dove lo scorso ottobre è stato ritrovato il corpo di Marzia Capezzuti per riporre un fascio di fiori. “Apprendiamo la notizia che alle prime luci dell’alba di oggi sono stati arrestati i presunti colpevoli dell’atroce omicidio- ha detto il primo cittadino del comune dal quale Marzia era scomparsa a marzo 2022 – Qui, sul luogo del triste ritrovamento del corpo, depongo questi fiori in suo omaggio a nome dell’intera Amministrazione e di tutta la Città, lasciando un messaggio: da questo momento la giovane Marzia potrà finalmente riposare in pace, ora che i suoi assassini sono stati affidati alla giustizia”. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiGiuseppe Lanzara si è recato questa mattina sul luogolo scorso ottobre è stato ritrovato il corpo diCapezzuti per riporre un fascio di. “Apprendiamo la notizia che alle prime luci dell’alba di oggi sono stati arrestati i presunti colpevoli dell’atroce omicidio- ha detto il primo cittadino del comune dal qualeera scomparsa a marzo 2022 – Qui, sul luogo del triste ritrovamento del corpo, depongo questiin suo omaggio a nome dell’intera Amministrazione e di tutta la Città, lasciando un messaggio: da questo momento la giovanepotrà finalmente riposare in pace, ora che i suoi assassini sono stati affidati alla giustizia”. Il ...

