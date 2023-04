Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABalloi1985 : @mariomilanoit @LucaFalugiani @Gianl1974 Ma questa voglia di campi di rieducazione gulag e polizia che arresta chiu… - FrancoFeFi : @LaZanzaraR24 @DAVIDPARENZO CAZZATA.......La polizia le arresta, ma grazie alle leggi dei BUONISTI, sono fuori prim… - Petartrzz : RT @PornoNoblogs: La polizia antiterrorismo inglese arresta su territorio UK e su ordine del governo francese una persona con l'accusa di a… - vocidicitta : Nuovo articolo: Torino. Parcheggiatore abusivo: la Polizia di Stato lo arresta 2 volte per estorsione a distanza di - AmmiraglioRN : @a_alibrandi Tranquillo: la polizia arresta solo normali cittadini senza bavaglio… -

Ladi Stato, coordinata dalla Procura di Milano, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove presunti appartenenti alla pandilla sudamericana "Latin King", fazione "...di Stato intercetta edue autori di truffe rinvenendo il bottino tolto ai poveri anziani Continua senza sosta l'attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Ascoli ...di Stato intercetta edue autori di truffe rinvenendo il bottino tolto ai poveri anziani Continua senza sosta l'attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Ascoli ...

Polizia arresta nove Latin King, associazione a delinquere - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 APR - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti ...Hanno minacciato con un pistola e rapinato due turisti americani davanti all'albergo in cui alloggiavano in via Vicenza in zona Stazione Termini a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissar ...