Pogba | «Il sequestro ha rovinato la mia stagione»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ritorno alla Juventus poteva rappresentare il rilancio della sua carriera, ma per Paulquestaè totalmente da dimenticare. Una prima parte condizionata dal problema al ginocchio, operato a inizio settembre dopo aver scelto la terapia conservativa, che gli ha fatto saltare il Mondiale in Qatar con la sua Francia. Finito il calvario, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Estratto dell'articolo di www.liberoquotidiano.it paul mathias florentin'Le vicende extra - campo hanno avuto un impatto sul mio corpo e sui miei infortuni'. Paullo ha detto ai magistrati francesi che lo hanno interrogato lo scorso 28 marzo a ...... infatti, nel ricostruire le vicende legate aldi persona e all'estorsione di cui è stato ... La ricostruzione di. Ripercorrendo l'accaduto,avrebbe confessato di aver in un primo ......sarà molto probabilmente anche Paulche, come ha riportato il quotidiano sportivo francese L'Equipe, lo scorso 28 marzo ha rilasciato una deposizione agli inquirenti che indagano su...

Su Leggo Ediz. Milano: "Le cinque giornate della Signora". Collegio Coni, Lisbona e Napoli: per la Juve è tempo di verdetti. Ìnizia l’iter per il -15 ...Per il centrocampista francese la vicenda dell'estorsione 'ha avuto un impatto sui miei infortuni' TORINO (ITALPRESS) - Dopo un giorno di ...