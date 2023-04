Pnrr, Zangrillo “Modifiche entro la fine del mese, sarà credibile” (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “A nessuno, nel governo, sfugge che il Pnrr è un'opportunità irrinunciabile. Non è finalizzata solamente a dare sviluppo al Paese, ma anche a confermare che siamo un Paese serio e responsabile, capace di rispettare gli impegni. Ci siamo impegnati a concludere la fase di rivisitazione del Piano entro la fine del mese. Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale. L'obiettivo è di rispettare l'impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni caso non mi preoccuperei di qualche giorno in più o in meno, ma di un risultato che sia figlio di un'analisi seria”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrilo, che sottolinea come “quando il Pnrr è stato scritto non c'erano la guerra in Ucraina e l'inflazione a doppia cifra. Per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “A nessuno, nel governo, sfugge che ilè un'opportunità irrinunciabile. Non è finalizzata solamente a dare sviluppo al Paese, ma anche a confermare che siamo un Paese serio e responsabile, capace di rispettare gli impegni. Ci siamo impegnati a concludere la fase di rivisitazione del Pianoladel. Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale. L'obiettivo è di rispettare l'impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni caso non mi preoccuperei di qualche giorno in più o in meno, ma di un risultato che sia figlio di un'analisi seria”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrilo, che sottolinea come “quando ilè stato scritto non c'erano la guerra in Ucraina e l'inflazione a doppia cifra. Per ...

