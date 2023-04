Pnrr, Zangrillo: “Chiuderemo le correzioni entro la fine del mese. E faremo 3000 assunzioni” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Ci siamo impegnati a concludere la fase di rivisitazione del piano entro la fine del mese. Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale. L’obiettivo è di rispettare l’impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni caso non mi preoccuperei di qualche giorno in più o in meno, ma di un risultato che sia figlio di un’analisi seria”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in una lunga intervista a Repubblica. Zangrillo: entro la fine di aprile Chiuderemo la rivisitazione Parole molto chiare sul Pnrr. Sul quale Palazzo Chigi è al lavoro per effettuare un’analisi sull’effettiva realizzabilità di quanto previsto nel Piano di rinascita e resilienza. Perché – sottolinea il ministro – il contesto è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Ci siamo impegnati a concludere la fase di rivisitazione del pianoladel. Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale. L’obiettivo è di rispettare l’impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni caso non mi preoccuperei di qualche giorno in più o in meno, ma di un risultato che sia figlio di un’analisi seria”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paoloin una lunga intervista a Repubblica.ladi aprilela rivisitazione Parole molto chiare sul. Sul quale Palazzo Chigi è al lavoro per effettuare un’analisi sull’effettiva realizzabilità di quanto previsto nel Piano di rinascita e resilienza. Perché – sottolinea il ministro – il contesto è ...

