Pnrr | sì a fiducia | regia e più poteri a Palazzo Chigi Il piano | meno tasse per chi fa figli

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Via libera della Camera (196 sì, 147 no e 5 astenuti) sul decreto legge sul, che aveva già ricevuto il sì del Senato. Il Pd: confusione e approssimazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Pnrr, sì alla fiducia al governo: regia e più poteri a Palazzo Chigi. Il piano: meno tasse per chi fa figli… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #Camera Iniziato il voto di fiducia sul decreto PNRR. @ultimora_pol - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: ?? La #Camera approva la fiducia sul Decreto Pnrr con 196 voti favorevoli, 5 astenuti e 147 contrari @ultimora_pol - radiolaquila1 : Dl Pnrr: Sottanelli (Azione), no a nona fiducia in 5 mesi, bicameralismo tradito - infoitinterno : Pnrr, sì alla fiducia al governo: regia e più poteri a Palazzo Chigi -

E' quanto afferma la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, intervenendo durante la dichiarazione di voto sullaposta sul. 'La questione non è 'avremo un problema nel realizzare il ......stata varata laper il decreto legge che domani completerà l'iter per la riorganizzazione della Governance.", le parole del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il,...Roma, 19 apr. Con 196 voti a favore, 147 voti contrari e 5 astensioni (dalle minoranze linguistiche) la Camera ha approvato laposta dal governo sul decreto sullattuazione del, nel testo gia' licenziato dal Senato. Il voto finale sul decreto e' previsto per domani, dopo lesame degli ordini del giorno. Il decreto ...

Pnrr: la Camera conferma la fiducia al governo, 196 sì Agenzia ANSA

La Camera ha dato ieri, 19 aprile, il voto di fiducia al governo (196 sì, 147 no e 5 astenuti) sul decreto legge sul Pnrr, che aveva già ricevuto il via libera del Senato. E oggi darà il via libera de ...Gallera: «Sarò ancora una volta in prima linea per i cittadini lombardi, con sempre maggiore impegno e determinazione, alla guida di una Commissione strategica e fondamentale» ...