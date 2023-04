Pnrr: ok fiducia Camera con 196 sì (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Via libera alla fiducia sul dl Pnrr da parte dell'aula della Camera. I sì sono stati 196, i no 147. Cinque gli astenuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Via libera allasul dlda parte dell'aula della. I sì sono stati 196, i no 147. Cinque gli astenuti.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cribart : RT @ultimora_pol: ?? La #Camera approva la fiducia sul Decreto Pnrr con 196 voti favorevoli, 5 astenuti e 147 contrari @ultimora_pol - Montecitorio : Con 196 voti favorevoli e 147 contrari, via libera alla fiducia sul Ddl per l'attuazione del #PNRR, del #PNC e dell… - ultimora_pol : ?? La #Camera approva la fiducia sul Decreto Pnrr con 196 voti favorevoli, 5 astenuti e 147 contrari @ultimora_pol - argento62 : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la nostra @daniela_torto in dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto PNRR ?? - AlertVirus : RT @Montecitorio: Questione di #fiducia sul Ddl per l'attuazione del #PNRR, del #PNC e delle politiche di coesione e della politica agricol… -