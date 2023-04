Pnrr, i Comuni: “Il sistema di rendicontazione non funziona, molti progetti non sono stati inseriti. Così si bloccano anche i pagamenti e rischiamo il default” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il sistema di rendicontazione dei progetti finanziati con il Pnrr, Regis, funziona male e restituisce un quadro non aggiornato dello stato di avanzamento del piano: mancano all’appello 18mila medie e piccole opere partite nel 2021 con fondi nazionali e poi assorbite nel Recovery, oltre a molti altri interventi di edilizia scolastica e per le aree interne. Ma la conseguenza più rilevante delle disfunzioni è che, mancando la mappatura, si blocca anche il flusso di risorse che dovrebbe arrivare agli enti attuatori per pagare le imprese vincitrici degli appalti. Con il risultato che gli enti già in difficoltà rischiano il default e i ritardi di pagamento dei debiti commerciali aumentano invece che ridursi come previsto dal Piano stesso. A lanciare di nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildideifinanziati con il, Regis,male e restituisce un quadro non aggiornato dello stato di avanzamento del piano: mancano all’appello 18mila medie e piccole opere partite nel 2021 con fondi nazionali e poi assorbite nel Recovery, oltre aaltri interventi di edilizia scolastica e per le aree interne. Ma la conseguenza più rilevante delle disfunzioni è che, mancando la mappatura, si bloccail flusso di risorse che dovrebbe arrivare agli enti attuatori per pagare le imprese vincitrici degli appalti. Con il risultato che gli enti già in difficoltà rischiano ile i ritardi di pagamento dei debiti commerciali aumentano invece che ridursi come previsto dal Piano stesso. A lanciare di nuovo ...

