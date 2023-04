Pnrr, Fitto: "Stiamo lavorando e non ci sono ritardi" (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 “Stiamo lavorando e non ci sono ritardi. Rispettando le scadenze de regolamenti. Stiamo lavorando per rimodulare il Pnrr, e lo Stiamo facendo seguendo indicazioni della Commissione che prevedono nuovo capitolo RepowerEU e di rivedere le scelte entro il 31 agosto. Noi vogliamo lavorare velocemente per trovare soluzioni. Oggi è stata varata la fiducia per il decreto legge che domani completerà l'iter per la riorganizzazione della Governance.”, le parole del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 “e non ci. Rispettando le scadenze de regolamenti.per rimodulare il, e lofacendo seguendo indicazioni della Commissione che prevedono nuovo capitolo RepowerEU e di rivedere le scelte entro il 31 agosto. Noi vogliamo lavorare velocemente per trovare soluzioni. Oggi è stata varata la fiducia per il decreto legge che domani completerà l'iter per la riorganizzazione della Governance.”, le parole del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il, Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

