Pnrr | domani cabina regia RepowerUe con parti sociali

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Nell'imminenza della definitiva approvazione da parte del Parlamento della conversione in legge del DL 13/2023, che prevede tra l'altro il rafforzamento, la valorizzazione e la partecipazione attiva del partenariato economico e sociale, con la sua inclusione all'interno delladie il superamento del Tavolo del partenariato, si dà avvio al confronto con sindacati edatoriali sul nuovo capitolo del Piano dedicato all'iniziativa REPowerEU attraverso la convocazione di una seduta delladiarticolata in tavoli settoriali secondo l'organizzazione di seguito illustrata". Dalle 14.00 alle 14.45 tavolo con Confindustria, Ance, Confedilizia, Abi, Ania. Dalle 14.45 alle 15.30 tavolo con Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Unsic, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'… - DealmareDe : RT @Cisl_Lazio: Precorriamo il futuro: il #Pnrr, gli scenari, le opportunità per il Lazio e per i territori della Regione”. Domani #18april… - alessio_88 : RT @Agenzia_Ansa: La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'… - ferdinandodelia : RT @Agenzia_Ansa: La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'… - Agenzia_Ansa : La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenu… -

...(dalle minoranza linguistiche) la fiducia posta dal governo sul decreto sull'attuazione del, nel testo già approvato dal Senato. Il voto finale sul decreto è quindi previsto per. Il ...La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto leggecon 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'Assemblea di Montecitorio ora passa ... verranno votati. Sempre, ......stata varata la fiducia per il decreto legge checompleterà l'iter per la riorganizzazione della Governance.", le parole del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il,...

Pnrr, domani il voto di fiducia alla Camera sul decreto Agenzia ANSA

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Nell’imminenza della definitiva approvazione da parte del Parlamento della conversione in legge del DL 13/2023, che prevede tra l’altro il rafforzamento, la valorizzazione ...AGI/Vista - “Stiamo lavorando e non ci sono ritardi. Rispettando le scadenze de regolamenti. Stiamo lavorando per rimodulare il Pnrr, e lo stiamo facendo seguendo indicazioni della Commissione che pre ...