Plusvalenze, la Juve davanti al Collegio di Garanzia. Ecco cosa può succedere oggi (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus scende in campo davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per riavere i 15 punti . oggi alle 14.30 prenderà il via l'udienza che esaminerà il ricorso della società ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lantus scende in campoaldidello Sport presso il Coni per riavere i 15 punti .alle 14.30 prenderà il via l'udienza che esaminerà il ricorso della società ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In quanto alla #Juventus e alla violazione dell’art. 4 (lealtà sportiva) per manovre stipendi, club amici e agenti,… - sportli26181512 : Sentenza Juve, l'esito del ricorso sul -15 al Collegio di Garanzia: Alle 14.30 si riunisce il Collegio di Garanzia… - 1SquadraDiCalci : RT @CalcioFinanza: Juve, il giorno del giudizio sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni: si attende la sentenza sul -15 per il caso pl… - gazzettanothanx : Il Collegio di Garanzia di Napule oggi avrà certamente l'animo sereno per decidere equamente sul -15 alla #Juve. #plusvalenze #CONI - Adnkronos : La Juventus in campo al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per riavere 15 punti. Oggi inizia l'udienza… -