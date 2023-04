Plusvalenze | Juve al Collegio di Garanzia | cosa può succedere oggi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Lantus in campo aldidello Sport presso il Coni per riavere 15 punti.alle 14.30 prenderà il via l’udienza che esaminerà il ricorso della società bianconera contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’appello della Figc nel processo. Il, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, è completato dai presidenti delle varie sezioni Vito Branca, Dante D’Alessio, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo. Starà a loro giudicare a livello formale e di legittimità, e non di merito, la sentenza oggetto del ricorso. “Lantus nega ogni illecito”, ha detto nei giorni scorsi John Elkann, presidente di Exor. Con la, hanno presentato ricorso anche gli ex dirigenti bianconeri – a ...