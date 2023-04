Playoff, Novara prima volta senza Julia: vinta in rimonta la partita del dolore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chieri - Novara 2 - 3 (25 - 17, 25 - 19, 22 - 25, 18 - 25, 8 - 15) Un dolore troppo grande, facce con lo sguardo perso nel vuoto. Un timido tentativo di uscire da una situazione surreale. La Igor ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chieri -2 - 3 (25 - 17, 25 - 19, 22 - 25, 18 - 25, 8 - 15) Untroppo grande, facce con lo sguardo perso nel vuoto. Un timido tentativo di uscire da una situazione surreale. La Igor ...

