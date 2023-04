Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley: i risultati di tutte le partite (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutti i risultati dei Playoff Scudetto e Challenge della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Archiviata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica si sfidano nella corsa verso lo Scudetto, mentre le squadre classificate tra il nono ed il dodicesimo posto si giocano un posto nella prossima Cev Challenge Cup. La stagione regolare è stata vinta da Conegliano, che dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League punta tutto sullo Scudetto per assicurarsi il quarto trofeo stagionale e confermare il titolo vinto lo scorso anno. La concorrenza però è molto agguerrita e anche questa fase del campionato si preannuncia spettacolare. Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutti ideiScudetto e Challenge della Serie A1di. Archiviata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica si sfidano nella corsa verso lo Scudetto, mentre le squadre classificate tra il nono ed il dodicesimo posto si giocano un posto nella prossima Cev Challenge Cup. La stagione regolare è stata vinta da Conegliano, che dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League punta tutto sullo Scudetto per assicurarsi il quarto trofeo stagionale e confermare il titolo vinto lo scorso anno. La concorrenza però è molto agguerrita e anche questa fase del campionato si preannuncia spettacolare. Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e tutti iaggiornati in tempo reale per non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Basket Playoff Serie A1 femminile 2022/2023: Schio batte in rimonta Venezia e vince gara-3 - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Milano 2-2 (30-28 25-18 20-25 23-25 0-0): gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2022-2023 volley… - OA_Sport : Rimonta d'orgoglio del Famila Schio, che risale da -14 e batte Venezia in gara-1 di semifinale scudetto - zazoomblog : LIVE – Chieri-Novara 1-0 (25-17 0-0): gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2022-2023 volley IN DIRETTA - #Chieri-Nova… - zazoomblog : LIVE – Chieri-Novara 0-0 (0-0): gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2022-2023 volley IN DIRETTA - #Chieri-Novara #(0… -