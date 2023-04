(Di mercoledì 19 aprile 2023) "La questione deleuropeo sugli imballaggi, in discussione in questi giorni, è molto chiara tanto che anche lacommissione agricoltura a Bruxelles ha posto una serie di paletti. Il ...

Non si può pensare che il riuso sia l'unica soluzione, ci vuole un giusto mix tra riuso, riciclo e prevenzione", ha concluso. 19 aprile 2023Alla vigilia della Giornata mondiale della Terra del prossimo 22 aprile, il punto sul ruolo del riciclo dellanella salvaguardia dell'ambiente. Ne parliamo con Maria Chiara, Vicepresidente Commissione Agricoltura Camera per Italia Viva, Stefano Candiani , Commissione Politiche UE Camera per la ...... non so perché, ma mi sento sola, e poi però iniziano ad arrivare pezzi di, prima ... Premio Speciale della Giuria al Premio Casentino 2021, fondato da Carlo Emilio. Link alla pagina del ...

Plastica, Gadda: Regolamento Ue penalizza Paesi più virtuosi - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 19 apr. (askanews) - "La questione del regolamento europeo sugli imballaggi, in discussione in questi giorni, è molto chiara tanto che ...A sottolinearlo l'onorevole varesina di Italia Viva, Vicepresidente della Commissione Agricoltura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post ...