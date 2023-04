Pizza Village | intesa tra Comune e organizzatori | si farà alla Mostra d’Oltremare

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito dell’incontro odierno avvenuto con l’Amministrazione comunale, per la definizione del trasferimento dell’eventoNapoli (17/25 giugno 2023) dal Lungomare Caracciolo ad altra sede, queste le dichiarazioni deglidella manifestazione. “Abbiamo condiviso con ildi Napoli, nella persona dell’assessore Teresa Armato e del sindaco Gaetano Manfredi, la possibilità di effettuare per quest’anno il– affermano Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, Ceo della società Oramata srl che organizza l’evento -. Avevamo già parlato con l’Amministrazione comunale di questa possibilità mesi fa, quando ci fu proposto di verificare la soluzione ...

Stamattina l'incontro con gli ...Intanto un altro evento che divide la città è il: niente più location sul lungomare come negli ultimi anni, sul tavolo l'ipotesi del parco Virgiliano che non piace alla maggioranza dell'...NAPOLI. La nuova location per ilè statao oggetto di discussione anche ieri in Consiglio dove sono state ripetute le perplessità circa la scelta del parco Virgiliano come sede della manifestazione. Nino Simeone (Misto) ...

Napoli: Comune, il Pizza Village alla Mostra d'Oltremare - Campania Agenzia ANSA

Il Pizza Village 2023 si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Lo ha deciso il Comune partenopeo, che ha spiegato in una nota ufficiale che "la Mostra d'Oltremare è un complesso fieristico da valor ...