Più fondi all'Italia per i migranti. Hahn: ok stato emergenza ma serve un Patto Ue (Di mercoledì 19 aprile 2023) La dichiarazione dello stato di emergenza sui migranti da parte del governo italiano, motivata dal forte aumento degli arrivi nei primi tre mesi dell'anno, potrà servire ad aumentare le capacità di accoglienza del Paese con delle procedure più rapide, e a gestire meglio le sfide che l'Italia sta affrontando. Ma "nessun paese membro può gestire l'immigrazione da solo", si tratta di una questione che riguarda tutta l'Ue, e che fa affrontata ricorrendo alla solidarietà tra i Paesi membri e approvando finalmente il Patto Ue sull'immigrazione e l'asilo, che offre soluzioni strutturali in una dimensione europea. È quanto ha detto, in sintesi, il commissario Ue al Bilancio, Joahnnes Hahn, nel su intervento a nome della Commissione, a Strasburgo, durante il dibattito in plenaria del Parlamento europeo sul ...

L'Ue apre sui migranti, valutiamo più fondi per Italia Agenzia ANSA