Piu' figli e donne a lavoro | la ricetta italiana di Meloni

Un aumento degli immigrati ridurrebbe il debito, quindi avrebbe "un impatto importante" sui conti pubblici, e' scritto nel Def appena varato dal suo governo. Ma Giorgia Meloni va oltre. Bisogna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Meloni: «Non servono più migranti ma più figli e lavoro femminile» - repubblica : “Meno migranti, più figli: no alla sostituzione etnica”. Meloni-Lollobrigida shock [di Matteo Pucciarelli] - StaseraItalia : Più figli e meno migranti? Furia Schlein sul Governo @davidefaraone a #StaseraItalia: 'Servono più persone che lav… - MttCastelli : RT @GioB1974: ancora oggi i paesi europei in cui la natalità è più alta e i figli arrivano prima siano anche quelli in cui il tasso di lavo… - Silvia_amed : @avatar1dory Non so voi...ma io non ho più parole ma solo parolacce! Certe persone non dovrebbero avere figli punto!! -