Pisa-Bari: probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I toscani devono mantenere la posizione playoff, mentre i pugliesi non hanno abbandonato le speranze di raggiungere la promozione diretta. Pisa-Bari si giocherà domenica 23 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Anconetani.

Pisa-Bari: LE probabili formazioni

Pisa(4-3-2-1): Nicolas, Beruatto, Calabresi, Barba, Caracciolo, Zuelli, Mouratan, Marin, Nagy, Morleo, Torregrossa. All. D'Angelo

Bari(4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Benali, Benedetti, Folorunsho, Antenucci, Cheddira. All. Mignani

dove vederla IN TV

Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 23 aprile 2023

