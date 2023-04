Pioli | «Tutti davano Milan sfavorito! Probabile Inter in semifinale»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanistapelato : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Fikayo Tomori e Simon Kjær in Napoli-Milan hanno vinto tutti i Duelli Difensivi, è la prima volta che capita nell… - MarcoGiambaa : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Fikayo Tomori e Simon Kjær in Napoli-Milan hanno vinto tutti i Duelli Difensivi, è la prima volta che capita nell… - CorkScrew12 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Fikayo Tomori e Simon Kjær in Napoli-Milan hanno vinto tutti i Duelli Difensivi, è la prima volta che capita nell… - smgii1908 : L'importanza di scegliere un allenatore su misura per il progetto sta tutti qui. Leao rispetta Pioli e come lui cre… - NandoPiscopo1 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Fikayo Tomori e Simon Kjær in Napoli-Milan hanno vinto tutti i Duelli Difensivi, è la prima volta che capita nell… -

In merito alla qualificazione in semifinale,commenta in questo modo: "Mi piace pensare giorno per giorno, non mettere il carro davanti ai buoi. Un altro grande scalino che il gruppo ha scalato....partire dall'1 - 0 dell'andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell'altro - dice ancora- ... Ma c'è stato sacrificio di, siamo stati squadra'. 'Siamo contenti per i nostri tifosi che ci ......partire dall'1 - 0 dell'andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell'altro - dice ancora- ... Ma c'è stato sacrificio di, siamo stati squadra". "Siamo contenti per i nostri tifosi che ci ...

Napoli-Milan, Stefano Pioli: "Ci davano tutti sfavoriti, ma abbiamo un cuore grande" Eurosport IT

Al Milan basta un pareggio! Finisce 1-1 al Maradona, con i rossoneri che strappano il pass per le semifinali di Champions League, raggiunte..Tutti abbiamo giocato per la squadra ... Abbiamo fiducia e siamo felici". Su Pioli: "Quando ci alleniamo vogliamo essere al massimo, anche in campo. Sappiamo bene che le cose che facciamo a Milanello ...