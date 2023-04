Pioli è meglio di Allegri: l’incredibile statistica a favore del tecnico rossonero (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il confronto tra Pioli e Allegri, due tecnici molto diversi, sembra favorire l’allenatore rossonero e il motivo vi lascerà senza parole. Sembrava un doppio confronto scontato e invece il quarto di finale tra Milan e Napoli ha visto il passaggio del turno dei rossoneri. Pioli Allegri (LaPresse)I campioni d’Italia hanno disputato due partite di altissimo livello e hanno ottenuto, a distanza di sedici anni, una storica qualificazione alla semifinale di Champions. Un traguardo incredibile considerando che nessuno avrebbe scommesso sui rossoneri tra le migliori quattro d’Europa. I ragazzi di Pioli, invece, hanno stupito tutti con centottanta minuti di incredibile compattezza e straordinaria solidità. E’ proprio l’allenatore rossonero ad essere portato in trionfo dopo una ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il confronto tra, due tecnici molto diversi, sembra favorire l’allenatoree il motivo vi lascerà senza parole. Sembrava un doppio confronto scontato e invece il quarto di finale tra Milan e Napoli ha visto il passaggio del turno dei rossoneri.(LaPresse)I campioni d’Italia hanno disputato due partite di altissimo livello e hanno ottenuto, a distanza di sedici anni, una storica qualificazione alla semifinale di Champions. Un traguardo incredibile considerando che nessuno avrebbe scommesso sui rossoneri tra le migliori quattro d’Europa. I ragazzi di, invece, hanno stupito tutti con centottanta minuti di incredibile compattezza e straordinaria solidità. E’ proprio l’allenatoread essere portato in trionfo dopo una ...

