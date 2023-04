Pietro Orlandi, nuovo annuncio in tv: “Sono pronto a fare i nomi delle mie fonti su Wojtyla” (video) (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è anche la commissione d’inchiesta sui casi di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi all’ordine del giorno della Commissione Affari Costituzionali del Senato di oggi pomeriggio, ma il tema continua a tenere banco anche in tv, dove martedì sera Pietro Orlandi, ormai diventato un volto tv, ha parlato di nuovo dei pettegolezzi “raccolti” su Giovanni Paolo II. Tornato a La7, nella trasmissione di Giovanni Floris, Pietro Orlandi si è detto dispiaciuto per il clamore scatenato dalle sue dichiarazioni su Wojtyla. Esattamente una settimana fa aveva detto testualmente: «La sera usciva con due monsignori polacchi», aggiungendo: «Non penso per benedire le case». Nell’ultima puntata di Dimartedì, Orlandi ha commentato le parole di Papa Francesco, che domenica è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è anche la commissione d’inchiesta sui casi di Mirella Gregori ed Emanuelaall’ordine del giorno della Commissione Affari Costituzionali del Senato di oggi pomeriggio, ma il tema continua a tenere banco anche in tv, dove martedì sera, ormai diventato un volto tv, ha parlato didei pettegolezzi “raccolti” su Giovanni Paolo II. Tornato a La7, nella trasmissione di Giovanni Floris,si è detto dispiaciuto per il clamore scatenato dalle sue dichiarazioni su. Esattamente una settimana fa aveva detto testualmente: «La sera usciva con due monsignori polacchi», aggiungendo: «Non penso per benedire le case». Nell’ultima puntata di Dimartedì,ha commentato le parole di Papa Francesco, che domenica è ...

