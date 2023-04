Pichetto: "L'orsa Jj4 va abbattuta, lo dice l'Ispra" (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - "Come ministro dell'Ambiente mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto Jj4 ma più complessivamente l'eventuale eccedenza di numero" di orsi e per quanto riguarda Jj4 "c'è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell'Ambiente è l'Ispra. Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell'Ispra, che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all'abbattimento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a Mattino 5. E ha spiegato: "In questo momento le condizioni sono queste". In questo momento, ha proseguito Pichetto, "l'orsa è nello stesso luogo in cui si trovava quell'altro orso che doveva essere abbattuto 4 anni fa circa e che il Consiglio di Stato invece ha ritenuto di non far ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - "Come ministro dell'Ambiente mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto Jj4 ma più complessivamente l'eventuale eccedenza di numero" di orsi e per quanto riguarda Jj4 "c'è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell'Ambiente è l'. Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell', che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all'abbattimento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilbertoa Mattino 5. E ha spiegato: "In questo momento le condizioni sono queste". In questo momento, ha proseguito, "l'è nello stesso luogo in cui si trovava quell'altro orso che doveva essere abbattuto 4 anni fa circa e che il Consiglio di Stato invece ha ritenuto di non far ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Pichetto: 'L'orsa Jj4 va abbattuta, lo dice l'Ispra' - Andreacritico : RT @jacopogiliberto: ha detto poco fa il ministro dell'ambiente pichetto: *per l'orsa Jj4 c'è la magistratura e, da parte mia, il braccio o… - AnsaTrentinoAA : Orsa Jj4: Pichetto, 'va abbattuta, lo dice l'Ispra'. L'Istituto è 'il braccio operativo del ministero dell'Ambiente… - mentecritica : RT @jacopogiliberto: ha detto poco fa il ministro dell'ambiente pichetto: *per l'orsa Jj4 c'è la magistratura e, da parte mia, il braccio o… - Rog_2 : RT @jacopogiliberto: ha detto poco fa il ministro dell'ambiente pichetto: *per l'orsa Jj4 c'è la magistratura e, da parte mia, il braccio o… -