Piazza Affari sale dello 0 | 15% | vicina ai massimi dal 2022

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora una chiusura in rialzo per, con il Ftse Mib che si avai livelli a cui trattava prima che il mese di marzo venisse funestato dalle crisi di Svb e Credit Suisse. L'indice ...

Trimestrali a Wall Street, giu' Morgan Stanley e Netflix . Il risiko bancario continua ad accendere le fantasie degli investitori a, dove in chiusura il Ftse Mib non riesce a superare solo per un soffio la soglia simbolica dei 28mila punti (oltrepassata nel durante di seduta), chiudendo in rialzo dello 0,15% vicino ...

Piazza Affari stabile. Soffre TIM, spunti su BPM e Nexi Teleborsa

Seduta poco mossa per le borse del Vecchio Continente, compresa Piazza Affari. Il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,15% a 27.933 punti, con acquisti in particolare su Mps (+3,8%) e le… Leggi ...Seduta da dimenticare per Tim a Piazza Affari. Il titolo dell'ex monopolista telefonico ha chiuso in calo dell'8,27% a 0,29 euro dopo che ieri Kkr e Cdp-Macquarie hanno fatto pervenire i ritocchi alle ...