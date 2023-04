Piazza Affari sale ancora | nonostante Tim

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Seduta positiva per le Borse europee, con i dati finali sull’inflazione a marzo che segnalano una corposa diminuzione in tutta Europa. C’ètensione da parte degli investitori, però, sulle prossime mosse delle banche centrali. A New York, poi, scivola Morgan Stanley, in scia al rallentamento dell’investment banking e Tesla, dopo un nuovo taglio al listino. Al Ttf di Amsterdam scende il prezzo del gas a 40 euro al megawattora. In calo anche il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che diminuiscono di circa l’1,5%. A Milano il Ftse Mib chiude in positivo: segna un aumento dello 0,15% a 27.933,61 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 180 punti base. In crescita anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,35%. Sul listino principale dibene Mps (+3,81%), Banco Bpm (+2,04%), ...

Ancora una chiusura in rialzo per, con il Ftse Mib che si avvicina ai livelli a cui trattava prima che il mese di marzo venisse funestato dalle crisi di Svb e Credit Suisse. L'indice della blue chip ha guadagnato lo 0,15%...Petrolio in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiusura positiva a, sostenuta da banche e utility, al termine di una seduta poco mossa in cui le Borse europee si sono mosse in ordine ...

Piazza Affari stabile. Soffre TIM, spunti su BPM e Nexi Teleborsa

Seduta da dimenticare per Tim a Piazza Affari. Il titolo dell'ex monopolista telefonico ha chiuso in calo dell'8,27% a 0,29 euro dopo che ieri Kkr e Cdp-Macquarie hanno fatto pervenire i ritocchi alle ...Ancora una chiusura in rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che si avvicina ai livelli a cui trattava prima che il mese di marzo venisse funestato dalle crisi di Svb e Credit Suisse. L'indice del ...