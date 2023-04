Pianura | 73enne madre di Donato De Caprio uccisa in casa | fermata la vicina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - UltimeNotiziee : Rosa Gigante, 73enne trovata senza vita nella sua casa di Pianura (Napoli), sarebbe stata uccisa al termine di una… - gepic12x8202 : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - pino_nostro : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - crisinter82 : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini -

La donna è ritenuta gravemente indiziata del reato di omicidio dellaRosa Gigante, il cui ... era stata trova morta nella sua casa in via Vicinale Sant'Aniello nel quartiere, periferia ...E' stata uccisa nel pomeriggio di ieri a, periferia Ovest di Napoli, in via vicinale Sant'... Lasarebbe stata uccisa durante un litigio con una vicina di casa di 47 anni. La donna è ...... a. Il corpo è stato trovato dai vicini. Aveva ferite alla testa e ustioni alle mani, a quanto pare l'omicida aveva anche provato a bruciarla. Lasarebbe stata uccisa con un corpo ...

Pianura, 73enne trovata morta in casa: indagini in corso 2a News

La 47enne Stefania Russolillo è la prima sospettata per l'omicidio di Rosa Gigante, la mamma di Donato De Caprio ...Fermata la vicina di casa per l’uccisione della madre del food influencer Donato De Caprio. Il movente sarebbero i futili motivi ...