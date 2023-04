Peter Pan & Wendy: ecco il nuovo trailer del live action (Di mercoledì 19 aprile 2023) Peter Pan & Wendy è il nuovo live action del famoso cartone animato che sarà disponibile dal 28 aprile su Disney Plus: scopriamo insieme il nuovo trailer Un film molto atteso per tutti gli abbonati di Disney Plus è Peter Pan & Wendy, live action che sarà disponibile sulla piattaforma dal 28 aprile ed sicuramente una delle uscite più interessanti del mese. A ormai pochi giorni dalla sua uscita è disponibile un nuovo trailer ufficiale che permette di dare un ulteriore sguardo al film. Alla base di questo nuovo film c’è il romanzo di J. M. Barrie e il film di animazione del 1953 Le avventure di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 aprile 2023)Panè ildel famoso cartone animato che sarà disponibile dal 28 aprile su Disney Plus: scopriamo insieme ilUn film molto atteso per tutti gli abbonati di Disney Plus èPanche sarà disponibile sulla piattaforma dal 28 aprile ed sicuramente una delle uscite più interessanti del mese. A ormai pochi giorni dalla sua uscita è disponibile unufficiale che permette di dare un ulteriore sguardo al film. Alla base di questofilm c’è il romanzo di J. M. Barrie e il film di animazione del 1953 Le avventure di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Per la prossima versione di Peter Pan, suggerisco uno dei pakistani arrestato nel Regno Unito per aver rapito, stup… - tuttoteKit : Peter Pan & Wendy: ecco il nuovo trailer del live action #DisneyPlus #PeterPanWendy #tuttotek - barone_rotto : @_andreamoroni_ @riclorenzini In parte anche io e non mi piace molto quando mi prende in scacco. Hai ragione spesso… - illubot3 : Peter Pan, la costruzione di un classico Disney: - maresca_franco : RT @fumettologica: Peter Pan, la costruzione di un classico Disney -