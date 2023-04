Perde la piastrina da carabiniere in mare dopo il trapianto di midollo | Aiutatemi a ritrovare il simbolo della mia prima vita

Lapersa a Maiorca 'Beh, è andata bene', racconta ancora De Sanctis. 'Tanto che la data 1º dicembre 2010, giorno dell'infusione delle cellule staminali della donatrice, io la considero ......'serrare' il suo look ( Magliano ) o per i più tradizionalisti il classico bracelet con... I look più belli da copiare a lui visti alle sfilate E sesempre le AirPods , una custodia chic ......'serrare' il suo look ( Magliano ) o per i più tradizionalisti il classico bracelet con... I look più belli da copiare a lui visti alle sfilate E sesempre le AirPods , una custodia chic ...

Perde piastrina carabiniere in mare dopo trapianto di midollo TGCOM

Il servizio militare nell'Arma dei carabinieri, poi una brutta malattia che lo costringe al trapianto di midollo e il conseguente "cambio" di gruppo sanguigno: la storia di Benedetto De Sanctis è quel ...