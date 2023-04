Perché trovo assurde le insinuazioni contro un gigante di nome Wojtyla (Di mercoledì 19 aprile 2023) Meno male che papa Francesco ha posto fine, con parole secche e definitive, alle vergognose insinuazioni sulla figura di Giovanni Paolo II (1920-2005). Altrimenti chissà quali altre maldicenze avrebbe prodotto la fabbrica del falso che, si sa, non va mai in vacanza. Meno male che l’attuale Pontefice ha detto “basta”, non già in nome della lesa maestà o della lesa santità nei confronti di uno tra i papi più amati e fondamentali della storia, ma Perché è inammissibile che accuse così gravi vengano rivolte, più o meno con nonchalance, nelle agorà televisive ed internettiane, peraltro senza lo straccio di una prova, di un nome, di un fatto, di un indizio, di un particolare. Il che, ovviamente, se vale per il più semplice tra i cittadini, deve valere anche o soprattutto (dipende dai punti di vista) per un Santo Padre. E ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Meno male che papa Francesco ha posto fine, con parole secche e definitive, alle vergognosesulla figura di Giovanni Paolo II (1920-2005). Altrimenti chissà quali altre maldicenze avrebbe prodotto la fabbrica del falso che, si sa, non va mai in vacanza. Meno male che l’attuale Pontefice ha detto “basta”, non già indella lesa maestà o della lesa santità nei confronti di uno tra i papi più amati e fondamentali della storia, maè inammissibile che accuse così gravi vengano rivolte, più o meno con nonchalance, nelle agorà televisive ed internettiane, peraltro senza lo straccio di una prova, di un, di un fatto, di un indizio, di un particolare. Il che, ovviamente, se vale per il più semplice tra i cittadini, deve valere anche o soprattutto (dipende dai punti di vista) per un Santo Padre. E ...

