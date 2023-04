Perché si preannuncia un' estate di tensioni tra Roma e Bruxelles sul Pnrr

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il cortocircuito sta tutto in uno scambio di battute. Più che una contestazione, la constatazione di uno sfasamento ideale, la distanza che c’è tra il governo sovranista e la Commissione europea. &... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... regole_senza : @frankgabbani @RaiUno @RaiPlay Francesco perché hai voluto rifare questo programma flop che non ti rende onore. Hai… - leodalneg : RT @AleEquilibrium: Questa estate si preannuncia la siccità più forte di sempre, a meno di un miracolo nei prossimi 2 mesi. Rischio raziona… - MaraRande : RT @AleEquilibrium: Questa estate si preannuncia la siccità più forte di sempre, a meno di un miracolo nei prossimi 2 mesi. Rischio raziona… - SilviaPortavoce : RT @AleEquilibrium: Questa estate si preannuncia la siccità più forte di sempre, a meno di un miracolo nei prossimi 2 mesi. Rischio raziona… - aecstw : RT @AleEquilibrium: Questa estate si preannuncia la siccità più forte di sempre, a meno di un miracolo nei prossimi 2 mesi. Rischio raziona… -

Il FED 2023 raggiunge le 20 edizioni emolte novità in ordine alla modalità del ... 'E' una edizione molto speciale - dichiara Andrea Michelozzi -raggiungiamo un risultato che nel ..."Una data molto importante - come spiega la presidente del Salone Maria Porro, -sancisce il ... Questa edizione sida record con 327mila presenze contro le 262mila dell'anno scorso. ..."L'edizione di quest'anno siquanto mai intensa e interessante - spiega il professor ... Per questo e - P Summit è diventato un appuntamento insostituibile,è un confronto di alto ...