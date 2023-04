Perché Luce dei tuoi occhi non va in onda mercoledì 26 aprile 2023: data terza puntata (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cambio di palinsesto la prossima settimana per la fiction Luce dei tuoi occhi 2. Per questa nuova stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno Mediaset ha scelto la prima serata di mercoledì per la messa in onda degli episodi. mercoledì 26 però, data teorica della messa in onda del nuovo appuntamento, la serie non andrà in onda. Ecco Perché. Quando va in onda la nuova puntata di Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5 Niente paura, nessuna cancellazione o sospensione della fiction. A cosa è dovuto dunque lo slittamento, anzi l’anticipo per la precisione, nel palinsesto Mediaset della serie? E soprattutto: quando andrà in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cambio di palinsesto la prossima settimana per la fictiondei2. Per questa nuova stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno Mediaset ha scelto la prima serata diper la messa indegli episodi.26 però,teorica della messa indel nuovo appuntamento, la serie non andrà in. Ecco. Quando va inla nuovadidei2 su Canale 5 Niente paura, nessuna cancellazione o sospensione della fiction. A cosa è dovuto dunque lo slittamento, anzi l’anticipo per la precisione, nel palinsesto Mediaset della serie? E soprattutto: quando andrà in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : 'Resta con noi o #Signore, perchè si fa sera e il giorno già volge al declino'. Si maestro buono, resta con noi, in… - ZZiliani : Perchè per fortuna non saranno nè il pavido procuratore #Chinè, già bacchettato duramente dai PM di Torino e dalla… - Agricolturabio1 : RT @stefaniaconti: A presto un premio Nobel per la fisica in Italia! La relatività cancellata! Perché, sappiatelo, la luce non viaggia! Rif… - arwen0506 : RT @Cmmy3: @CavalloTorre Quante palle li hanno addestrati a fare i piagnoni con storie lacrimose - Soumahoro docet- Se qui hanno problemi ,… - Aurorap67Aurora : ...Ci hai ricordato di essere luce, perchè ognuno di noi non è inutile ma irripetibile. #30annididontoninobello -

Dl Migranti, ripreso l'esame degli emendamenti. Domani il voto al Senato Alla luce delle polemiche delle scorse settimane la disciplina sulla protezione speciale è al ...che non potete farlo - ha aggiunto la senatrice riferendosi alle forze di maggioranza - e questo perché ... Giusy Buda presenta il suo nuovo libro 'Tutto in un Battito' ...anche per far conoscere la Sicilia sotto aspetti diversi dai soliti stereotipi che mettono in luce ... Agata, infatti, se in un primo momento viene travolta perché ammaliata da quest'uomo tenebroso, ... Beautiful puntate americane, chi torna e chi va via. Hope barcolla L'anno scorso Jacqueline ha dato alla luce il suo terzo figlio e si è allontanata pertanto da set ... Dunque, il pubblico dovrà conoscere a fondo Ridge Jr., anche perché negli ultimi anni si è parlato ... Alladelle polemiche delle scorse settimane la disciplina sulla protezione speciale è al ...che non potete farlo - ha aggiunto la senatrice riferendosi alle forze di maggioranza - e questo......anche per far conoscere la Sicilia sotto aspetti diversi dai soliti stereotipi che mettono in... Agata, infatti, se in un primo momento viene travoltaammaliata da quest'uomo tenebroso, ...L'anno scorso Jacqueline ha dato allail suo terzo figlio e si è allontanata pertanto da set ... Dunque, il pubblico dovrà conoscere a fondo Ridge Jr., anchenegli ultimi anni si è parlato ... Bollette di luce e gas, perché tornano a salire WIRED Italia