Perchè è finita tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane? Lui svela i veri motivi: “Credo che mi ami ancora” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo nove anni insieme e tanti pregiudizi, la storia d’amore tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane è arrivata al capolinea. L’ex deputata del PD l’abbiamo vista anche in lacrime da Mara Venier, a Domenica In, dove ha spiegato i motivi della rottura, a suo dire legati alla mancanza di interessi comuni. Simone Coccia e Stefania... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo nove anni insieme e tanti pregiudizi, la storia d’amore traè arrivata al capolinea. L’ex deputata del PD l’abbiamo vista anche in lacrime da Mara Venier, a Domenica In, dove ha spiegato idella rottura, a suo dire legati alla mancanza di interessi comuni.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Chiediamo ai napoletani in giro per Milano stasera di fare molta attenzione a come camminano per strada perché anch… - youwonthateme : RT @Mawrdock: Comunque fatemelo dire questa roba è proprio da Black Mirror cioè tu devi spiattellare i tuoi problemi perché vieni messa al… - mandvzukic : RT @Mawrdock: Comunque fatemelo dire questa roba è proprio da Black Mirror cioè tu devi spiattellare i tuoi problemi perché vieni messa al… - kimcherryhoe : RT @Mawrdock: Comunque fatemelo dire questa roba è proprio da Black Mirror cioè tu devi spiattellare i tuoi problemi perché vieni messa al… - LisaPaoletti : RT @GiovaQuez: Molinari (Lega): “Le risorse sanitarie sono state ridotte nel Def perché, finita l’emergenza, si sono ridotte le spese della… -

Perchè è finita tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane Lui svela i veri motivi: 'Credo che mi ami ancora' A Fanpage.it ha svelato perchè è finita: È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo ... Gli addii, le lacrime e i segni non colti ...pensare che la giovane non avesse dato segni della sua profonda depressione e chi l'ha conosciuta e amata si interroga e si dispera per non averli colti prima della sua decisione di farla finita ... Home Italia è charity friendly e presenta un nuovo showroom in Cina Non solo business Ma non è finita qui. Home Italia è diventata Charity Friendly e attraverso le campagne di raccolta fondi legate alla propria attività e ai propri eventi sostiene SOS Villaggi dei ... A Fanpage.it ha svelato: Èperché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo ......pensare che la giovane non avesse dato segni della sua profonda depressione e chi l'ha conosciuta e amata si interroga e si dispera per non averli colti prima della sua decisione di farla...Non solo business Ma non èqui. Home Italia è diventata Charity Friendly e attraverso le campagne di raccolta fondi legate alla propria attività e ai propri eventi sostiene SOS Villaggi dei ... Uccisa la madre del tiktoker Donato De Caprio: si pensa a una lite finita in tragedia La Gazzetta dello Sport