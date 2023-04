Perché Di Gregorio può essere un rimpianto per l’Inter (Di mercoledì 19 aprile 2023) Michele Di Gregorio è stato tra i protagonisti della sfida tra Inter e Monza, salvando spesso i brianzoli. rimpianto – Michele Di Gregorio è l’ennesimo portiere che si mette in mostra contro l’Inter. Per correttezza va detto che la stagione del classe 1997 è stata ottima. Sembrava dovesse fare il vice di Alessio Cragno, acquistato dal Monza quest’estate. “Digre” ha reagito bene alla concorrenza, prendendosi il posto da titolare tra i pali. Il portiere è stato riscattato proprio dall’Inter dopo la scorsa stagione in B con i brianzoli. Il prezzo? Appena 4 milioni. PORTIERE – È chiaro che nella situazione economica dell’Inter si cerchi di monetizzare il più possibile. La questione, quasi comica, è che l’Inter in questo momento stia cercando un secondo portiere. Samir ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Michele Diè stato tra i protagonisti della sfida tra Inter e Monza, salvando spesso i brianzoli.– Michele Diè l’ennesimo portiere che si mette in mostra contro. Per correttezza va detto che la stagione del classe 1997 è stata ottima. Sembrava dovesse fare il vice di Alessio Cragno, acquistato dal Monza quest’estate. “Digre” ha reagito bene alla concorrenza, prendendosi il posto da titolare tra i pali. Il portiere è stato riscattato proprio daldopo la scorsa stagione in B con i brianzoli. Il prezzo? Appena 4 milioni. PORTIERE – È chiaro che nella situazione economica delsi cerchi di monetizzare il più possibile. La questione, quasi comica, è chein questo momento stia cercando un secondo portiere. Samir ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Perché Di Gregorio può essere un rimpianto per l'Inter - - RobertaFazio7 : RT @proudofjfc: Gregorio Paltrinieri si meritava un'intervista da Buffa. Perchè il migliore in acqua doveva essere raccontato dal miglior n… - smiletiziano1 : 23. Silvia Di Pietro e Martina Carraro che si abbracciano e Gregorio che dice 'Mi sono messo in mezzo' perché le stavano facendo una foto - SkySport : RT @proudofjfc: Gregorio Paltrinieri si meritava un'intervista da Buffa. Perchè il migliore in acqua doveva essere raccontato dal miglior n… - proudofjfc : Gregorio Paltrinieri si meritava un'intervista da Buffa. Perchè il migliore in acqua doveva essere raccontato dal m… -

Vita comune e martirio: appunti per una riforma della Chiesa Si tratta di papa Gregorio I e di Carlo Borromeo'. Del primo ricorda la frase che 'chi governa ... ma seminarista, quando due partigiani comunisti lo freddarono sul finire della guerra perché 'era il ... Pietro Orlandi, il fotografo di Wojtyla: "Solo fango, le scuse non bastano" 'Sono ancora scioccato dalle parole di questo signore - ha detto all' Adnkronos Gregorio Galaska , ... fanno male anche alla memoria della sorella scomparsa in circostanze misteriose perché sono state ... Urbino: La Torre vince il Palio della Rana, Feduzi: 'Un'edizione che sarà ricordata come il Palio di tutti' Tanti complimenti al piccolo Simone di Santa Barbara per aver vinto il Palio dei Putti e a Gregorio Clini de "La Torre" per aver vinto la 57esime edizione. L'edizione 2023 è e sarà ricordato come il ... Si tratta di papaI e di Carlo Borromeo'. Del primo ricorda la frase che 'chi governa ... ma seminarista, quando due partigiani comunisti lo freddarono sul finire della guerra'era il ...'Sono ancora scioccato dalle parole di questo signore - ha detto all' AdnkronosGalaska , ... fanno male anche alla memoria della sorella scomparsa in circostanze misteriosesono state ...Tanti complimenti al piccolo Simone di Santa Barbara per aver vinto il Palio dei Putti e aClini de "La Torre" per aver vinto la 57esime edizione. L'edizione 2023 è e sarà ricordato come il ... Il dramma di Francesco Gregorio Quattrone, punito perché pericoloso innocente Il Riformista