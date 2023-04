Per Sabrina Diamanti, la presidente dell'Ordine degli agronomi e dei forestali, la giornata inizia con una lunga camminata per controllare lo stato di salute dei boschi. A pranzo, un panino sui sentieri e via. La sera, cena in famiglia. Preparata dal marito (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nata a Livorno, Sabrina Diamanti ha 57 anni. Si e? laureata in Scienze forestali presso la Facolta? di Agraria dell’Universita? di Firenze. Dal 1998 e? iscritta all’Ordine dei dottori agronomi e forestali. Svolge la libera professione come consulente tecnico e progettista per enti pubblici e privati. Dal 2018 e? presidente del Consiglio dell’Ordine. E? accademica dei Georgofili e dell’Accademia italiana di Scienze forestali. Si è occupanta di preparare gli eventi per la giornata mondiale delle foreste, il 21 marzo. Sabrina Diamanti, 57 anni, è presidente dell’Ordine ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nata a Livorno,ha 57 anni. Si e? laureata in Scienzepresso la Facolta? di Agraria’Universita? di Firenze. Dal 1998 e? iscritta all’dei dottori. Svolge la libera professione come consulente tecnico e progettista per enti pubblici e privati. Dal 2018 e?del Consiglio. E? accademica dei Georgofili e’Accademia italiana di Scienze. Si è occupanta di preparare gli eventi per lamondialee foreste, il 21 marzo., 57 anni, è...

